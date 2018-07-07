РИАМО - 7 июл. Жителей улицы Текстильная в Высоковске городского округа Клин обеспечат общественным транспортом, в 2019 году здесь построят разворотную площадку и остановку, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

На улице Текстильная в Высоковске стоят новые жилые дома, жители которых вынуждены ходить в соседние кварталы, чтобы добраться до транспорта, поскольку ни по Текстильной, ни по ближайшей к ней улице Красноармейской не проходят транспортные маршруты.

«В 2019 году в Высоковске на пересечении улиц Текстильная и Красноармейская появится автобусная остановка и разворотная площадка общественного транспорта», – говорится в сообщении.

По словам министра имущественных отношений Московской области Андрея Аверкиева, в ответ на обращения жителей поселения Минмособлимущество обеспечило передачу в собственность городского округа Клин земельного участка площадью 0,45 гектара для строительства транспортной инфраструктуры.

«Теперь на Текстильной (улице – ред.) появится остановка, разворотная площадка общественного транспорта и будет проложен маршрут, чтобы жители новых домов смогли быстрее добираться до мест назначения», – добавляется в материале.