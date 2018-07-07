РИАМО - 7 июл. Ливень ожидается в столице в вечернее время в субботу, может выпасть до 10% от месячной нормы осадков, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В столице ожидается наиболее интенсивный ливень в вечернее время. Выпадет 7-10 миллиметров (осадков - ред.)», - сказал Тишковец.

Он добавил, что в воскресенье в Москве прогнозируются ливни и грозы. Температура воздуха составит плюс 20-22 градуса.

Месячная норма осадков в июле составляет 94 миллиметра.

В субботу в Москве и Подмосковье ожидается неустойчивая погода и кратковременный дождь, воздух днем прогреется до плюс 23 градусов. Ветер будет дуть западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление остается низким, при этом содержание кислорода высокое, что летом в Москве наблюдается редко.

Среднесуточная температура в субботу будет соответствовать климатической норме.