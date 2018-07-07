РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. В подмосковном Подольске в поселке Дубровицы 4 июля нашли и устранили источник стоков в реку Пахру, сообщается на странице руководителя территориального отдела «Дубровицкий» Валерия Боярко в соцсети «ВКонтакте».

«В поселке Дубровицы 4 июля проверили источник загрязнения реки Пахра по инициативе активных граждан поселка. Проверку проводили сотрудники Росприроднадзора, территориального отдела «Дубровицкий», МУП »Водоканал« и комитета ЖКХ администрации горокруга. Они установили, что при сильных дождях происходило поступление стоков из недействующей канализации в ливневый выход», – говорится в сообщении.

Работники водоканала выполнили комплекс мероприятий по устранению нарушений. Благодаря активности граждан в поселке решили застарелую проблему. Проверки и контроль будут продолжаться.