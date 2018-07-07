РИАМО (КОРОЛЕВ) - 7 июл. Специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» из подмосковного Королева проводят предстартовые испытания систем и агрегатов ракеты-носителя «Союз-2.1а» и грузового корабля «Прогресс МС-09», который 10 июля отправится на МКС, сообщается на сайте РКК «Энергия».

На космодроме Байконур продолжается подготовка транспортного грузового корабля (ТГК) «Прогресс МC-09» к пуску по программе Международной космической станции (МКС). В субботу ракету-носитель «Союз-2.1а», которая отправит ТГК в космос, установили на стартовом сооружении пусковой площадки №31.

«Пусковые расчеты специалистов РКК «Энергия» и других задействованных в подготовке запуска организаций выполняют заключительные технологические операции на стартовом комплексе. Проводятся предстартовые испытания систем и агрегатов ракетно-космического комплекса, проверяется взаимодействие бортовой аппаратуры и наземного оборудования», – говорится в сообщении.

Запуск транспортного грузового корабля «Прогресс МС-09» ракетой-носителем «Союз-2.1а» планируется осуществить 10 июля 2018 года. ТГК доставит на борт МКС топливо, продукты, воду и другие грузы, необходимые для эксплуатации станции в пилотируемом режиме.