РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 июл. В подмосковных Люберцах благоустроят двор дома на проспекте Победы, работы планируют начать 5 сентября, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Александр Маркин.

Шестого июля жители дома №12 на проспекте Победы обсудили благоустройство дворовой территории с Маркиным. Граждан волновали вопросы обустройства парковочных мест, тротуаров и зеленой зоны.

«Утвержденный и уже исправленный проект дворовой территории будет вывешен на сайте администрации Люберец в течение недели. Далее пройдут конкурсные процедуры. Работы планируется начать 5 сентября», – сказал Маркин.

На благоустройство данной зоны выделили около 65 миллионов рублей. Жители во время встречи попросили администрацию развешивать объявления о голосовании за проект благоустройства.

По словам Маркина, деревья на проспекте Победы будут активно сажать. Часть людей попросила их вырубить для создания парковок, остальные были против этого. Для того чтобы автомобили не парковали на газонах, рабочие сделают бордюры в 20-30 сантиметров высотой, ограждения ставить не будут.