РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. В микрорайоне Шепчинки подмосковного Подольска возобновили строительство двух долгостроев на улицах Литейная и Народная, говорится в сообщении комитета по строительству и архитектуре горокруга.

«В рамках договора о развитии застроенной территории муниципального образования «городской округ Подольск Московской области» микрорайона «Шепчинки» в границах улиц Володи Дубинина, Народная, Индустриальная, Литейная, в текущем (2018 году – ред.) году инвестор-застройщик ООО «ГлавГрадоСтрой» приступил к строительству двух жилых домов. В двухсекционном 15-ти этажном жилом доме на улице Литейная, 18, на основании разрешения на строительство от 23 апреля 2018 года, в настоящее время возведен монолит третьего этажа», – говорится в сообщении.

В трехсекционном 17-ти этажном жилом доме на улице Народная, 15, на основании разрешения на строительство от 23 апреля 2018 года, в настоящее время выполнено обустройство фундаментных плит, начато возведение первого этажа.