РИАМО - 7 июл. Граффити площадью 18 метров, изображающее вратаря сборной России по футболу Игоря Акинфеева, нарисуют в подмосковном Одинцове в преддверии матча Россия-Хорватия, сообщает «Интерфакс».

Как уточнил глава Одинцовского района Андрей Иванов, арт-объект будет создан командой Дмитрия Левочкина, известного в муниципалитете уличного художника, совместно с Евгением Ches.

«Игорь Акинфеев будет изображен в полете, в самый решающий и кульминационный момент матча Россия-Испания», - сказал Иванов.

Он отметил, что авторы рисунка уделят особое внимание ноге голкипера и разрисуют ее золотой краской.

Площадь всего изображения составит 18 квадратных метров - 3 метра в высоту и 6 метров в длину. Граффити появится на трансформаторной будке рядом с хоккейной площадкой в Горках-10.

1 июля сборная России обыграла команду из Испании в 1/8 чемпионата мира по футболу. Итог матча определила серия пенальти, где голкипер Игорь Акинфеев дважды отбил мяч соперника.

Матч одной четвертой финала ЧМ-2018 Россия – Хорватия начнется 7 июля в 21:00.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.