РИАМО (КОРОЛЕВ) - 7 июл. Сотрудники управляющей компании «Жилкомплекс» провели встречу с жителями многоквартирных домов подмосковного Королева, в ходе мероприятия они собрали замечания и пожелания по вопросам ремонта подъездов и инженерных коммуникаций, сообщается в аккаунте ОАО «Жилкомплекс» в Instagram.

Представители ОАО «Жилкомплекс» провели встречу с жителями многоквартирных домов №№5, 7, 9, 11 по улице Садовой и дома №10 по улице Павлова.

«Граждан интересовали вопросы ремонта мест общего пользования, отмостки, инженерных коммуникаций. Необходимые мероприятия будут проведены до сентября 2018 года. Также жители просили выкорчевать пни и опилить несколько деревьев на придомовой территории. Работы выполнены на следующий день. Все обращения взяты на контроль», – говорится в сообщении.

ОАО «Жилкомплекс» – одна из управляющих организаций, осуществляющая эксплуатацию и ремонт жилищного фонда в Королеве. В данный момент в управлении компании находится 619 жилых домов.