РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. Экстремалы из подмосковного Подольска проехали на квадроциклах более 800 километров по территории Республики Карелия в ходе квадро-экспедиции, сообщил «РИАМО в Подольске» организатор экспедиции, руководитель клуба «Bizon» Кирилл Бородин.

Члены подольского клуба любителей мототехники «Bizon» неоднократно совершали экспедиции по городам России. В текущем году экстремалы отправились в экспедицию «Загадочная Карелия». Из Подольска они стартовали поочередно в конце июня на автомобилях. На маршрут экспедиции они вышли 1 июля. Экстремалы посетили город Суоярви, поселок Гимолы, водопад Белые мосты, поднялись на гору Воттоваара.

«Наша экспедиция «Загадочная Карелия» подошла к концу. Всего в ходе нее мы проехали 820 километров. Вчера (6 июля - ред.) мы посетили Мраморный каньон, Рускеальские водопады, после чего вышли на внедорожный маршрут и отправились прямиком до отправной точки. Сегодня мы едем (на автомобилях - ред.) уже в сторону Подольска и на данный момент находимся уже в Твери», - сказал Бородин.

Он отметил, что в текущем году в экспедиции впервые участвовали дети.

«Вместе с нами в экспедиции участвовали и четверо детей в возрасте от восьми до 14 лет. Ребята - молодцы, держались стойко. В ходе экспедиции мы полностью прошли намеченный маршрут и в целом, могу сказать, что она прошла успешно», - пояснил Бородин.

Горпортал «РИАМО в Подольске» является информационным партнером экспедиции.