РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 июл. Полицейские подмосковных Люберец сыграли в футбол на акции «Наша семья, наш футбол», посвященной Дню семьи, любви и верности, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

Мероприятие состоялось 6 июля.

«В преддверии Дня любви, семьи и верности (8 июля – ред.) сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» приняли участие в акции «Наша семья, наш футбол». Старший сержант полиции отдельного батальона патрульно-постовой службы МУ МВД России »Люберецкое« Олег Соловов сорганизует спортивный досуг не только для своей семьи, но и является организатором спортивных мероприятий и участником турниров по мини-футболу среди полицейских команд МУ МВД», – говорится в сообщении.

Целью акции стало укрепление и развитие семейных традиций, популяризация спортивных соревнований и здорового образа жизни.

«Проведение таких мероприятий – это прекрасная возможность возродить добрые семейные традиции, вновь объединить родителей и детей, принести радость, дружбу и единство во многие семьи», – отмечается в материале.

День семьи, любви и верности – российский праздник, который отмечается 8 июля и приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих семье и браку в православной традиции.