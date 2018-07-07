РИАМО - 7 июл. Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лептоспироза на юге Индии, заболели около 70 человек, сообщает Газета.ru.

«Органы здравоохранения штата Керала заявили о росте числа случаев лептоспироза среди рабочих, занятых на очистительных сооружениях штата», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, количество заболевших достигло 69 человек.

Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок в Индию.