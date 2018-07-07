РИАМО - 7 июл. Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лептоспироза на юге Индии, заболели около 70 человек, сообщает Газета.ru.
«Органы здравоохранения штата Керала заявили о росте числа случаев лептоспироза среди рабочих, занятых на очистительных сооружениях штата», - говорится в сообщении.
По данным ведомства, количество заболевших достигло 69 человек.
Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок в Индию.
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