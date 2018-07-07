РИАМО - 7 июл. Лекцию «Около футбола: фанаты в жизни и в литературе» прочитают в субботу в павильоне «Книги» на ВДНХ в столице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В павильоне «Книги» на ВДНХ 7 июля прочитают лекцию «Около футбола: фанаты в жизни и в литературе». Экскурсию в мир болельщиков проведет журналист и писатель Дмитрий Лекух», - говорится в сообщении.

Слушатели узнают, чем занимаются фанаты вне трибун, какие нравы царят в их сообществе, кто такие ультрас и почему у людей начинается футбольное сумасшествие.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.