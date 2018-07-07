РИАМО - 7 июл. В Одинцовском районе и Богородском городском округе обнаружили два артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны и 16 гранат, сообщается на сайте ГУ МЧС по Московской области.

«В 20:58 6 июля от диспетчера ЕДДС Богородского городского округа поступило сообщение об обнаружении 16 современных боевых гранат Ф-1. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами Росгвардии», - говорится в сообщении.

Гранаты нашли по адресу: Богородский городской округ, сельское поселение Мамонтовское, Боровковское шоссе, лесной массив. Изъятие боеприпасов запланировано сотрудниками Росгвардии на субботу.

В 07:50 6 июля поступило сообщение об обнаружении артиллерийского снаряда времен ВОВ по адресу: Богородский городской округ, сельское поселение Аксено-Бутырское, деревня Новая Купавна, микрорайон Лагуна. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. До ближайшего жилого строения 100 метров. 6 июля силами ПСО-22 боеприпас изъят и уничтожен.

В 15:00 6 июля от диспетчера ЕДДС Одинцовского района поступило сообщение об обнаружении артиллерийского снаряда времен ВОВ по адресу: сельское поселение Ершовское, деревня Ларюшино, поле.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлялась охрана силами ОВД городского округа Звенигород. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами министерства обороны (в/ч 23626) на 9 июля», - уточняется на сайте.