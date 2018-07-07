РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 июл. Пожарные подмосковных Люберец 6 июля потушили горящий автомобиль на улице Космонавтов, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Шестого июля в 01:11 в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании транспортного средства по адресу: городской округ Люберцы, улица Космонавтов, дом №34.

«В 01:32 - ликвидация пожара. Привлекаемые силы и средства для тушения: две единицы техники, семь человек», - говорится в сообщении.