РИАМО - 7 июл. Две дополнительные остановки ввели с субботы на маршрутах автобусов №№802, 898, 898к и 156, сообщается на сайте ГУП «Мосгортранс».

«С 7 июля 2018 года вводятся изменения в работе остановок наземного городского транспорта. Вводятся дополнительные остановки», - говорится в сообщении.

На маршрутах автобуса №№802, 898, 898к вводится дополнительная остановка «Никольское» по Староникольской улице в обоих направлениях (вблизи мемориала Великой Отечественной войны), между действующими остановками «Гарнизон «Остафьево» и «Станция «Щербинка».

На маршруте автобуса №156 вводится дополнительная остановка «Новоспасский проезд» по Новоспасскому проезду при следовании к улице Симоновский Вал, между действующими остановками «Улица Гвоздева» и «Динамовская улица».

Также остановка «Театр зверей имени Дурова» для трамваев №№7, 9 по улице Дурова при следовании к Тверской Заставе переносится на 150 метров назад.