РИАМО - 7 июл. Одиннадцать возгораний зарегистрировано на территории Московской области за прошедшие сутки, для их тушения привлекли 120 человек, сообщается в субботу на сайте регионального главка МЧС России.

«Количество пожаров - 11. Спасенных нет. От Главного управления МЧС России по Московской области на техногенные пожары привлекались 120 человек и 40 единиц техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали девять раз. Происшествий на водных бассейнах не произошло.

Также за сутки не было зарегистрировано очагов горения сухой травы или новых термических точек.

«Седьмого июля на всей территории Московской области прогнозируется преобладание II класса пожарной опасности, III класс пожарной опасности - в городских округах Ступино, Кашира, Коломна, Озеры и в Серпуховском и Воскресенском муниципальных районах Московской области», - заключается на сайте.