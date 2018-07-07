РИАМО - 7 июл. Неустойчивая погода и кратковременный дождь ожидаются в Москве и Подмосковье в субботу, воздух днем прогреется до плюс 23 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Днем 7 июля ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит 20-22 градуса, по области - от 18 до 23 градусов. Среднесуточная температура будет соответствовать климатической норме», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление остается низким, при этом содержание кислорода высокое, что летом в Москве наблюдается редко. Переменчивую и неустойчивую погоду определит высокий циклон с центром на севере Центральной России.

«Для людей, не реагирующих на капризы погоды: молодых, тренированных - это комфортные внешние условия, которые оказывают щадящее тренирующее влияние на организм. Для лиц старших возрастов, с отягощенным анамнезом, совокупность таких метеорологических параметров, а также слабо возмущенного геомагнитного фона может стать фактором риска и вызвать развитие симптомов недомогания, обострения заболеваний и ухудшения психо-эмоционального статуса», - предупреждают синоптики.

У метеозависимых людей могут отмечаться скачки артериального давления, усиление спастических реакций в виде приступов стенокардии или неприятных ощущений в области сердца, головокружение, шум в ушах или головные боли вплоть до приступов мигрени, в отдельных случаях такие проявления могут привести к сосудистым кризам

Синоптики советуют быть более внимательными к своему самочувствию, желательно контролировать артериальное давление, не следует терпеть боли - необходимо их купировать приемом лекарств назначаемых врачом. Если помогают, то можно применять и домашние средства - горчичники на область затылка или самомассаж, растительные средства нормализующие сердечную деятельность, помогут и дыхательные упражнения на свежем воздухе.

Также следует быть более внимательными к своему состоянию людям занятым умственным трудом и тем, у которых работа требует повышенного внимания или сосредоточенности.

«Седьмого июля геомагнитный фон прогнозируется слабо возмущенный», - заключается в материале.