РИАМО - 6 июл. В Московской области с 1 июля 2018 года начали действовать новые тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей региона, с 1 января 2018 года тарифы не изменялись, их величина оставалась на уровне II полугодия 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы комитета по ценам и тарифам Подмосковья.

«Тарифы на электрическую энергию для населения применяются на территории всей Московской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности жилищного фонда, в котором оно проживает. Электроэнергия для населения и управляющих компаний отпускается по фиксированным государством ценам и устанавливается комитетом по ценам и тарифам Московской области на очередной период регулирования», — сказала председатель ведомства Наталья Ушакова.

Она добавила, что стоимость поставляемой электроэнергии напрямую зависит от статуса населенного пункта (городской или сельский) и от типа установленной в доме плиты и отопительных приборов (электрическая или газовая плита).

С 1 июля 2018 года тарифы на электрическую энергию составили: для населения и потребителей, приравненных к населению, – 5,29 рубля на киловатт-час (до 30 июня 2018 года – 5,04 рубля на киловатт-час), для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, а также для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, – 3,71 рубля на киловатт-час (до 30 июня 2018 года – 3,53 рубля на киловатт-час).

«Такая значительная разница (30%) объясняется тем, что электроплиты потребляют большое количество электричества, и пониженная ставка позволяет итоговому ценнику не взлетать до огромных величин. Тоже самое касается и электрических батарей. Однако следует помнить, что все оборудование должно быть официально установленным и занесенным в проектные документы на дом», — добавляется в сообщении.

Кроме того, распоряжением комитета по ценам и тарифам Московской области предусмотрена возможность для потребителя использовать дифференцированный тариф в зависимости от времени суток.

Переход на «дневной» и «ночной» (дифференцированный) тариф при оплате электроэнергии может существенно сократить затраты на оплату электроэнергии. Для этого необходимо установить двухтарифный (трехтарифный) электросчетчик. Однако, прежде чем переходить на дифференцированный тариф, необходимо проанализировать свое энергопотребление: возможно, выгоднее продолжать платить за электричество по одноставочному тарифу.