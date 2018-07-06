РИАМО – 6 июл. Стало известно, что чаще всего россияне спрашивают про иностранных болельщиков чемпионата мира по футболу, так, больше всего россиян интересуют бразильцы и аргентинцы, говорится в сообщении пресс-службы компании «Яндекс».

«Например, по поисковым запросам хорошо видно, чем интересуют россиян болельщики из разных стран. Чаще всего спрашивают, что поют и кричат иностранцы, сколько их приехало и где они обитают: какую песню поют фанаты Мексики на ЧМ-2018, сколько японских болельщиков приедут в Саранск, что кричали мексиканские болельщики на матче с Германией, в каких барах болельщики Перу, и так далее. Это спрашивают почти про всех», — говорится в сообщении.

Любопытнее всего выглядит список действий, характерных для каждой конкретной страны. Например, японцы, сенегальцы и саудовцы произвели впечатление уборкой на стадионе, колумбийцы — алкоголем в бинокле, хорваты — фотосессией в нижегородской дорожной яме. Шведы запомнились тем, что выпили все пиво в том же Нижнем Новгороде, а иранцы — тем, что не давали спать Криштиану Роналду.

«Больше всего россияне спрашивали про бразильцев, аргентинцев, мексиканцев, англичан и исландцев. Меньше всего — про панамцев, марокканцев и бельгийцев», — добавляется в сообщении.

Кроме того, путешествуя по стране, российские болельщики искали, что посмотреть в городе, в котором будет игра. Сильнее всего доля таких запросов выросла в Саранске — в три раза. Число запросов со словами «перевод» и «переводчик» в городах, где проходит чемпионат, выросло в среднем в полтора раза. Больше всего — в Казани и Екатеринбурге, а меньше всего — в Калининграде.

«В основном спрашивают, как сказать «привет», «спасибо» или «как дела?». Встречаются и более узкие запросы: «желаю победы по-датски», «русские и сербы братья на век по-сербски», «немцы домой по-немецки». Кроме того, люди иногда интересуются, что значат слова, которые они слышат от иностранцев: «конишуа перевод с японского», «что такое мучачос по-испански».

Популярностью также пользуются несуществующие языки: чаще всего спрашивают про перевод с мексиканского, бразильского и аргентинского, но бывают и запросы про бельгийский или, например, австралийский язык.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.