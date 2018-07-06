РИАМО - 6 июл. В Егорьевске с 9 по 29 июля пройдет молодежный образовательный форум «Я - гражданин Подмосковья-2018», в работе которого в этом году будут участвовать звездные наставники – знаменитые люди из разных отраслей, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«У форума появились звездные наставники - яркие представители конкретного направления в жизни региона, в частности, в сфере молодежной политики. Наставники - эксперты в своих отраслях и лидеры мнений как среди молодежи, так и профессионального сообщества», - сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

По ее словам, возрождение института наставничества на форуме создаст уникальную атмосферу для созидания, проработки и реализации молодежных инициатив и проектов в реальной жизни.

Каждый участник форума сможет получить консультацию по своей инициативе или по проекту от звездных наставников, федеральных экспертов и спикеров.

Звездными наставниками станут: советник губернатора Московской области по культуре Нармин Ширалиева, заместитель председателя Общественной палаты региона, лидер движения молодых политических экологов Подмосковья «Местные» Татьяна Дмитриева, российский общественный и политический деятель, ученый Дмитрий Поликанов.

Кроме этого, наставниками станут олимпийский чемпион Александр Легков, заместитель председателя Общественной палаты Подмосковья, ведущий новостей Первого канала Сергей Тугушев и другие.

По итогам областного молодежного образовательного форума «Я – гражданин Подмосковья» наставники ряда кампусов отберут лучших участников и отрекомендуют этих ребят на должности советников при главе муниципалитета по направлению, которым они занимались на форуме в своем кампусе.