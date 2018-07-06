РИАМО - 6 июл. Четвертого августа Радио «Комсомольская правда» проведет мероприятие для любителей рыбной ловли — фестиваль семейной рыбалки, партнером праздника выступит Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла.

Фестиваль семейной рыбалки – это отличный способ провести выходные всей семьей на свежем воздухе. Вместе с Федерацией танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла мероприятие превратится в зажигательное шоу - специально для гостей и участников фестиваля федерация проведет мастер-классы от чемпионов, показательные выступления и конкурсы с призами.

Фестиваль семейной рыбалки проходит уже 4 год подряд. На одной площадке соберутся рыбаки, их семьи и просто гости мероприятия, которые могут отлично провести время. С самого утра участники фестиваля будут соревноваться в ловле рыбы, а гости - отдыхать и болеть за конкурсантов. Помимо рыбной ловли, гостей и участников ждет множество интересных конкурсов с призами, квест-ярмарка, мастер-классы и тест-драйвы, и все эти развлечения будут проходить на свежем воздухе.

Для детей весь день будет работать анимация.

С каждым годом фестиваль собирает все больше участников. В этом году он проходит уже в 12-ти крупных городах, таких как Екатеринбург, Краснодар, Красноярск, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и других. Организаторы планируют, что посетит его по стране более 10 тысяч человек.

Регистрация на фестиваль семейной рыбалки открыта. Зарегистрироваться и узнать подробности можно на сайте - FISH.KP.ru. Мероприятие пройдет на территории парк-отеля «Орловский» (Московская область, Ленинский район, деревня Богданиха).