РИАМО - 6 июл. Более 200 объектов недвижимости в разных округах столицы предложат для аренды московским предпринимателям на аукционах в июле, самые популярные у бизнесменов объекты — площадью от 150 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

«На аукционы выставлены объекты площадью от 20 квадратных метров до одной тысячи «квадратов». Практически все они расположены на первых этажах жилых домов, на первой линии с отдельным входом. Стартовая цена одного квадратного метра в ЦАО составляет 10 тысяч рублей, в других округах средняя цена аренды на старте – 4,8 тысячи рублей за «квадрат», ­– сказал руководитель департамента по конкурентной политике столицы Геннадий Дегтев.

По его словам, город реализует коммерческие объекты в разных округах с разными техническими характеристиками – предпринимателям есть, из чего выбирать. Объекты аренды расположены во всех округах, за исключением Троицкого и Новомосковского административных округов.

Самое большое количество предложений находится в Юго-Восточном округе – 48 лотов. Почти столько же в Юго-Западном административном округе – 47 лотов. Тройку лидеров по выставленным на аукционы объектам замыкает Центральный округ, где через аукционы можно арендовать 30 объектов.

В июне в департамент по конкурентной политике передали новый пул комплектов лотовой документации для последующей реализации на аукционах, отметил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

«Сорок два нежилых объекта переданы для реализации на единой торговой площадке Москвы. Объекты расположены в Центральном, Северном, Северо-Восточном, Юго-Восточном и Юго-Западном административных округах. Их площадь составляет от 67 до 590 квадратных метров», – отметил Гаман.