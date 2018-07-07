РИАМО - 7 июл. На стадионе «Фишт» в Сочи сборная России в новейшей истории впервые сыграет в четвертьфинале чемпионата мира FIFA, ее соперником станет Хорватия, матч пройдет в субботу в 21:00 (по московскому времени).

Победитель пары в полуфинале сыграет с Англией или Швецией. Сборная России сыграет в красном, а Игорь Акинфеев выйдет в зеленом.

Болельщики, находящиеся в этот день в Москве, смогут посмотреть матч в двух фан-зонах – на Воробьевых горах и рядом со стадионом «Спартак».

После матча между командами России и Хорватии в центре столицы перекроют несколько улиц на время гуляний болельщиков, автомобилистам рекомендовали выбирать пути объезда.

Седьмого июля с 23:00 и на время гуляний болельщиков будут перекрыты улицы в центре Москвы. Нельзя будет проехать по улицам - Тверская от Бульварного кольца, Моховая от Большой Никитской, Охотный Ряд, Театральный проезд до Неглинной, Ильинка и Варварка. Также возможны дополнительные ограничения сотрудниками ГИБДД.

Возможны изменения режима работы станций, расположенных возле фанфестов: «Университет», «Ломоносовский проспект», «Воробьевы горы», а также «Спартак» и «Тушинская».

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.