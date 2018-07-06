РИАМО - 6 июл. С апреля 2018 года 1 065 нарушений на полосах отвода автомобильных дорог устранили в Московской области, в частности, были отмыты от грязи и посторонних надписей фасады зданий придорожной инфраструктуры, сообщила руководитель Госадмтехнадзора Подмосковья Татьяна Витушева.

«Трассы, ведущие через Подмосковье в столицу, являются своего рода «витринами региона», поэтому инспекторы тщательно следят за их состоянием. С наступлением тепла инспекторы регулярно проводят рейды по проверке содержания федеральных, областных и муниципальных трасс Подмосковья», – сказала Витушева.

Она добавила, что по предписаниям инспекторов в Подмосковье убраны полосы отвода автодорог, отмыты от грязи и посторонних надписей фасады зданий придорожной инфраструктуры, ограждения, «отбойники» и носители информации, окошены придорожные участки автотрасс.

«Оперативнее всего добились положительных результатов в содержании дорог в городских округах Коломенский, Мытищи, Зарайск и Подольск», – добавила Витушева.

Руководитель надзорного ведомства напомнила, что контроль за состоянием объектов будет осуществляться в рамках специальной надзорной операции «Дорога».

В соответствии с требованием губернатора Московской области Андрея Воробьева работать на результат Госадмтехнадзор региона продолжит добиваться наведения порядка на придорожных объектах и территориях.