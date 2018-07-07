РИАМО - 7 июл. Гости третьего ежегодного фесьтиваля «Традиция» услышат классическую и современную музыку, лекции и стихи, фестиваль пройдет музее-заповеднике А.С. Пушкина в Одинцовском районе Подмосковья в субботу, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

По словам министра культуры Московской области Оксаны Косаревой, праздник, разработанный в сотрудничестве с музеем-заповедником А.С. Пушкина, стал популярным не только для пушкинских мест Подмосковья, но и у туристов из других регионов России.

«Седьмого июля на территории парка и усадьбы Захарово в государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина состоится третий ежегодный фестиваль «Традиция», ставший социально-значимым проектом Подмосковья. «Традиция» – это семейный фестиваль под открытым небом для любителей искусства и интеллектуального отдыха. Этот многожанровый праздник призван внести вклад в возрождение традиционных и семейных ценностей России», – сказала Косарева.

В рамках фестиваля на десяти площадках будет звучать музыка – фольклор и классика, рок и рэп, пушкинские стихи и стихи современных поэтов, состоятся авторские лекции и острые дискуссии на актуальные темы.

Фестиваль ждет гостей из Санкт-Петербурга, Вологды, Саратова, Омска, Екатеринбурга и Тбилиси. На зеленых полянах парка развернутся ярмарки, мастер-классы, игры и фуд-корты. Самых юных участников фестиваля ждут хороводы, спектакли, игры и различные забавы у сказочного Лукоморья.

Всей семьей можно будет поучиться игре на народных инструментах, плетению венков, быстрому ткачеству, повеселиться в хороводе, прогуляться по аллеям, отведать вкусной домашней еды в «Чайной Арины Родионовны», кафе «Борис Годунов» и, конечно, посетить музей-усадьбу бабушки Пушкина.

По словам министра, фестиваль «Традиция» проводится при поддержке министерства культуры РФ, министерства культуры Московской области, администрации Одинцовского района. Соорганизатором фестиваля выступает государственный историко-литературный музей-заповедник А.С.Пушкина.