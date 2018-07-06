РИАМО - 6 июл. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «Торгэкспоцентр» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее в управление поступило обращение администрации городского поселения Свердловский Щелковского района Московской области о внесении сведений в отношении ООО «Торгэкспоцентр» в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от подписания контракта на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения Свердловский и проездов к ним.

«По результатам рассмотрения обращения Московское областное УФАС России признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Торгэкспоцентр» — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд», - говорится в сообщении.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Торгэкспоцентр» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.