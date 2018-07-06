РИАМО - 6 июл. В городском округе Ступино прошел конкурс профессионального мастерства «Мособлгаз-Skills 2018», в рамках которого представители 10 газораспределительных организаций России обсудили внедрение инновационных разработок в газовое хозяйство, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлгаз».

«На территории Михневской РЭС прошел ежегодный конкурс профессионального мастерства «Мособлгаз-Skills 2018». Мособлгаз поделился передовым опытом автоматизации процессов при развитии газовых сетей», – говорится в сообщении.

Участниками встречи стали представители более 10 газораспределительных организаций из разных регионов страны (Нижегородской, Рязанской, Тверской, Тульской, Смоленской и других областей), а также из Белоруссии.

В торжественной церемонии открытия «Мособлгаз-Skills 2018» принял участие заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов.

«Конкурс профмастерства проводится «Мособлгазом» ежегодно, он имеет большое значение для повышения престижа рабочих профессий, возможность создавать качественные условия для ежедневного труда и развивать интерес к газовой отрасли у нынешних и будущих сотрудников», – сказал глава компании Дмитрий Голубков.

По его словам, с каждым разом условия конкурса усложняются, что помогает участникам продемонстрировать знания новых технологий работы.

«Сегодня специалистами организации реализуется масштабная губернаторская программа газификации Московской области, и для достижения поставленных задач нам необходимо постоянно совершенствоваться и внедрять новые технологии. Мы рады сегодня видеть на нашем мероприятии коллег из разных регионов, которые приехали для обмена опытом», – добавил Голубков.

Конкурс «Мособлгаз-Skills 2018» – ежегодное мероприятие, проводимое для повышения престижа рабочих профессий. В этом году впервые конкурс проводился в условиях, максимально приближенных к реальным: экскаваторщики соревновались на пересеченной местности, сварщики для выполнения задания спускались в специально вырытые котлованы.