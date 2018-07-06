РИАМО - 6 июл. С 11 июля расписание трансфера от железнодорожной платформы «Отдых» до аэропорта «Жуковский» изменится, пассажиров призвали быть внимательными при планировании маршрутов, сообщается на сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

«С 11 июля 2018 года (среда) в связи с изменением расписания авиарейсов, выполняемых из аэропорта «Жуковский», изменяется график движения трансфера платформа «Отдых» – аэропорт «Жуковский» – платформа «Отдых»», – говорится в сообщении.

Актуальная информация о графике движения трансфера размещена на официальном сайте ЦППК в разделе «Трансфер в аэропорт «Жуковский»». Пассажиров призвали быть внимательнее при планировании маршрутов.