РИАМО - 6 июл. Московский кредитный банк (МКБ) использовал в своей рекламе утверждение «Надежный вклад в лучшем банке! Московский кредитный банк», что противоречит закону о рекламе, сообщается на сайте Московского УФАС России.

В материале напоминается, что сравнение без указания конкретных характеристик с другим хозяйствующим субъектом-конкурентом или его товаром путем использования слов «лучший», «первый», «номер один», «самый», «только», «единственный» и иных слов такого рода создает впечатление о превосходстве, что не допускается в рекламе.

«Использование выражения «Надежный вклад в лучшем банке!» направлено на распространение позитивной информации в отношении рекламируемого банка путем некорректного сравнения с конкурентами без указания на критерий сравнения», – говорится в сообщении.

Теперь банку грозит штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей в соответствии со статьей 14.3 КоАП РФ.