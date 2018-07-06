РИАМО - 6 июл. В столице активно ликвидируют объекты долгостроя, с 2011 года список объектов с затянувшимся строительством в центре города уменьшился на 164 здания, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«С 2011 года оперативная группа Стройкомплекса исключила из перечня незавершенного строительства (долгостроя) на территории ЦАО 164 объекта», - сказал руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

Он уточнил, что изначально на территории центра города было зафиксировано 216 объектов долгостроя. Таким образом, на сегодняшний день в центральной части города ликвидировано 76% от общего количества долгостроя, на контроле - 52.

«При этом за январь-июнь 2018 года список уменьшился на семь объектов, по четырем из которых - возобновлены работы, выданы разрешения на строительство, по трем площадкам - работы не начинались, ранее принятые решения по их реализации городом признаны нецелесообразными», - уточнил руководитель департамента.

В числе возобновленных – реставрация памятника культурного наследия «Палаты Киреевского» на Остоженке, многофункциональный общественно-деловой комплекс на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садовой-Спасской улицы, строительство поминальной часовни воинам Куликовской битвы на Андроньевской площади.

Левкин напомнил, что работа по сокращению долгостроя в столице организована по поручению мэра Москвы Сергея Собянина и реализуется оперативной группой, созданной в департаменте градостроительной политики города.

«Мы совместно с госзаказчиками, префектурами, городскими и федеральными структурами рассматриваем каждый случай индивидуально, какие-то объекты вводим, по каким-то принимаются решения по возобновлению работ, выдаются разрешения на строительство, по иным объектам, где работы не начаты, либо нецелесообразно их выполнение – территории приводятся в порядок и благоустраиваются», - объяснил Левкин.