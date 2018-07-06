РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 июл. Первый официальный матч в новом сезоне первенства России по футболу клуб «Зоркий» из Красногорска проведет 18 июля с белгородским «Энергомашем», сообщил «РИАМО в Красногорске» генеральный директор команды Рустем Ахмадинуров.

«Первую в новом сезоне игру первенства России по футболу среди клубов профессиональной футбольной лиги красногорский «Зоркий» проведет через три дня после окончания ЧМ-2018, 18 июля, в гостях. Соперником нашей команды станет «Энергомаш» из Белгорода», – сказал Ахмадинуров.

Он уточнил, что первая домашняя встреча «Зоркого» запланирована на 26 июля. Команда сразится с футбольным клубом «Рязань».