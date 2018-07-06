РИАМО – 6 июл. Изменение потребительской корзины россиян может увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ), сообщил экономист Сергей Хестанов.

Минтруд России намерен «оздоровить» потребительскую корзину россиян. Ее содержимое будет тщательным образом пересмотрено - в нее добавят продукты здорового питания, а также больше фруктов и мяса. А вот количество круп и мучного предлагается существенно сократить.

«Как правило, продовольственная инфляция значительно выше непродовольственной. Поэтому включение в потребительскую корзину большей доли фруктов, овощей и мяса приведет к тому, что потребительская инфляция от этого несколько ускорится. Скорее всего, это заставит повысить прожиточный минимум и со временем минимальный размер оплаты труда», - сказал эксперт в эфире Радио «Комсомольская правда».

Сейчас в потребительскую корзину входит минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг. Нынешний состав продовольственной корзины не корректировался с 2013 года. По закону, власти должны пересматривать ее раз в пять лет.