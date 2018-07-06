РИАМО - 6 июл. Медицинский вертолет эвакуировал 12-летнего мальчика, пострадавшего в ДТП в районе дома отдыха в новой Москве, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел в Вороново. По предварительной информации, в районе дома 43А санатория «Вороново» в результате ДТП пострадал подросток. С места происшествия экипаж эвакуировал пострадавшего мальчика 12-ти лет в специализированное лечебное учреждение Москвы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в полете пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада.