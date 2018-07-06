РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. В подмосковном Подольске в муниципальную собственность передадут здание спасательной станции на берегу реки Пахры, им будет распоряжаться администрация парка Виктора Талалихина, сообщил «РИАМО в Подольске» директор парка Валерий Теличко.

«Здание спасательной станции ранее находилось в государственной собственности, в нем располагались спасатели ГКУ МО «Московская областная противопожарно-спасательная служба». Затем учреждение расформировали, и объект стал пустовать. Администрация парка поддерживала его своими силами. В настоящее время решается вопрос передачи здания из государственной в муниципальную собственность. Затем его передадут администрации парка», – сказал Теличко.

По его словам, на 49-й сессии депутатский корпус также рассмотрел вопрос принадлежности двух бытовок возле здания спасательной станции по адресу: Подольск, Парадный проезд, 5 на территории парка культуры и отдыха имени Талалихина. Пока их вывезли с территории, однако должны вернуть.

Документы по передаче здания и вспомогательных помещений муниципалитету готовит министерство имущественных отношений Московской области. Новая редакция перечня была утверждена депутатами в рамках заседания.