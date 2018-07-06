РИАМО - 6 июл. Жителей Подмосковья пригласили принять участие в проекте СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ, в рамках которого признания участников в любви к родным и близким будут показаны в Муроме, проект приурочен ко Дню семьи, любви и верности 8 июля, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

Восьмого июля в Муроме будет организовано событие — Всероссийская регистрация чувств.

«На большом экране пройдет трансляция признаний, которые опубликуют на сайте россияне в этот день. Земля православных святых Петра и Февронии с радостью примет чувства любви и дружбы людей друг к другу, а организаторы зарегистрируют этот факт, и каждый участник получит сертификат о том, что чувства засвидетельствованы на родине святых – покровителей домашнего очага, семьи, любви и верности», — говорится в сообщении.

Автор события и создатель СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ Ольга Каунова подпишет сертификат, свидетельствующий о том, что чувства участников приняты и протранслированы в Муроме, а система автоматически направит на указанный при публикации адрес сертификат в цифровом формате.

«Именной сертификат Ваших чувств с изображением святых покровителей семьи Петра и Февронии станет украшением семейного гнездышка и прекрасным подарком друг другу в День семьи, любви и верности, когда Вы распечатаете его и вставите в рамку», — добавляется в сообщении.

Для того, чтобы принять участие в проекте, нужно зайти на сайт СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ до 9 июля. Кликнуть на форму: «Написать признание» и вписать строки любви близким и родным. Прикрепить фотографию в кругу семьи. Внимательно указать адреса отправителя и получателя и фамилии семейств. Кликнуть на «Отправить». Затем в течение суток на указанный при публикации адрес поступит сертификат.

День семьи, любви и верности – российский праздник, который отмечается 8 июля и приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих семье и браку в православной традиции.