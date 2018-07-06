РИАМО (КРАСНОГОРСК)- 6 июл. В подмосковном Красногорске 7 июля пройдет «Гонка воинов» – экстремальный забег, в котором примут участие порядка 250 спортсменов, сообщил «РИАМО в Красногорске» один из организаторов соревнований Сергей Зайцев.

«Седьмого июля в Красногорске впервые пройдет летняя «Гонка воинов». В забеге примут участие 250 человек. Примерно равное количество спортсменов пробегут дистанции 6 и 12 километров. Естественными препятствиями на их пути станут лес, овраги, реки и другие особенности природного ландшафта», – сказал Зайцев.

Он уточнил, что ранее подобные экстремальные забеги по инициативе местного жителя Олега Бимаева проводили только зимой.

«Всех участников наградят медалями, а призеров – подарками от спонсоров. Для участников будет организован небольшой стартовый городок. С детьми будут работать волонтеры-аниматоры. Запланирован лазертаг», – добавил Зайцев.

Гонка стартует на поляне возле плотины на реке Баньке в 12:00. Награждение победителей запланировано на 15:00.