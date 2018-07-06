РИАМО - 6 июл. Жители Московской области теперь могут зарегистрировать брак в исторических интерьерах музеев, в частности, Сергиево-Посадский музей-заповедник познакомит молодых – «князя» и «княгинюшку» – с ритуалами русской свадьбы, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры региона.

Накануне Дня семьи, любви и верности министерство культуры Московской области заключило соглашение между Главным управлением записи актов гражданского состояния Московской области и Государственным музеем-заповедником А.С. Пушкина в Больших Вяземах, в соответствии с которым территориальному ЗАГС будет бесплатно предоставлено помещение для государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке.

«В ближайшем будущем такие соглашения будут заключены еще с семью государственными музеями. Первая свадьба в музее-заповеднике по новому соглашению состоится уже 15 июля. Новая услуга в музее настолько востребована, что выходные расписаны до конца лета», – сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

В частности, официальная регистрация свадеб в музее-заповеднике А.С. Пушкина будет проходить в интерьерах, где во время войны 1812 года останавливались Александр I и Наполеон Бонапарт: на фоне портретов героев войны 1812 года и сопровождаться звуками рояля из палисандрового дерева ХIХ века.

Например, Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник предоставит для молодоженов театрализованную программу «Совет да любовь». Молодые – «князь» и «княгинюшка» – познакомятся с ритуалами русской свадьбы: знакомством, сватовством, дворосмотрением, прощанием девушки с подругами, венчанием, праздничным столом.

А государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского предлагает новобрачным совершить «Свадебное путешествие в XIX век»: перед ними гостеприимно распахнет двери дом композитора, зазвучит его рояль, о семейных традициях Чайковских расскажут экскурсоводы.

В музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева» бракосочетания будут проходить на живописной территории главного усадебного дома, где в ХIХ веке устраивались чаепития.

В Серпуховском историко-художественном музее жениха и невесту уже на входе в музей встретит сама императрица Екатерина Великая. Театрализованное представление пройдет непосредственно около «свадебных» полотен знаменитых художников: «Под венец» Константина Маковского и «В ожидании шафера» Иллариона Прянишникова.

Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль» предложит площадку, где представлено русское искусство XVIII-XX веков, а также экспозиция «Зарубежное искусство XVII-XIX веков».