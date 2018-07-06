РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. В пятницу вечером в центре подмосковного Подольска образовалась пробка на улице Профсоюзной длиной около 1 километра, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 18:40 (6 июля – ред.) в горокруге на улице Профсоюзная образовалась пробка длиной около 1 километра. Движение затруднено на улицах Подольская, Профсоюзная и на выезде на проспект Ленина и проспект Юных Ленинцев. Средняя скорость движения на данном участке автодороги от 3 до 20 километров в час.

Отмечается, что на данном промежутке дороги произошло ДТП с двумя легковыми машинами и фурой.