РИАМО – 6 июл. Сборная Франции выиграла команду Уругвая в четвертьфинале чемпионата мира по футболу со счетом 2:0, сообщает в пятницу Газета.ru.

«На 40 минуте – гол! Выполнил подачу со стандарта Гризманн (нападающий – ред.) и попал точно в голову Варану (защитнику французской сборной – ред.). Переправил мяч в дальний угол ворот французский защитник. 1:0», - говорится в сообщении.

На 61-й минуте матча был забит второй гол. Финальный свисток зафиксировал победу сборной Франции.

В полуфинале подопечные Дидье Дешама встретятся с победителем матча Бразилия — Бельгия, который состоится в пятницу в 21:00.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.