РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 июл. Заявки на участие в конкурсе «Мой двор – моя гордость!» в Балашихе можно подать до 31 июля, сообщила председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству Общественной палаты Московской области Лариса Зверева.

«По инициативе Общественной палаты Московской области и при поддержке администрации Балашихи в городском округе мы проведем конкурс «Мой двор – моя гордость». Заявки на участие активные жители города могут подать до 31 июля. Приглашаем всех желающих принять в нем участие», – сказала Зверева.

Она добавила, что оценивать проекты будет жюри, в состав которого войдут представители Общественной палаты, территориальных самоуправлений, активные граждане, а также работники городской администрации.

Заявленные жителями дворы будут оцениваться в шести номинациях: двор, оформленный по мотивам сказок, лучшая клумба, благоустройство из подручных материалов, коллективная работа жителей, благоустройство двора одним человеком и приз зрительских симпатий.

Дворы, заявленные управляющими компаниями, оценят в четырех номинациях: двор, благоустроенный жителями и управляющей организацией, малые архитектурные формы, сделанные по мотивам сказок и кинофильмов, клумбы, сделанные управляющими компаниями и приз зрительских симпатий.

Для участия в конкурсе на электронную почту: dvor-gordost@mail.ru необходимо прислать адрес двора, не больше пяти фотографий, фамилию и контактный телефон или название управляющей компании – для жителей, контактное лицо и телефон – для управляющих компаний.