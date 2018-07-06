РИАМО - 6 июл. В грядущие выходные вестибюль станции метро «Третьяковская» (выход к улице Малая Ордынка) закроют для проведения работ по монтажу навеса, для закрытия специально выбрали выходные, когда пассажиропоток минимальный, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«Для продолжения работ по установке навеса над лестничным маршем каждые выходные июля будет закрыт вестибюль станции «Третьяковская» (выход к улице Малая Ордынка). Так, вестибюль станции «Третьяковская» будет закрыт 7-8, 14-15, 21-22 и 28-29 июля. Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут пользоваться вестибюлем станции «Новокузнецкая», — говорится в сообщении.

Для работ специально были выбраны выходные дни, когда пассажиропоток на станции минимальный.

Выбрать нужный маршрут во время закрытия вестибюля пассажирам помогут сотрудники центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП).