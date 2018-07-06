РИАМО - 6 июл. Несанкционированный завоз и размещение мусора выявили на земельном участке, расположенного вблизи деревни Вишняково Богородского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования региона.

«Общая площадь загрязненной территории составила около 20 гектаров, техника, с помощью которой осуществлялся завоз и размещение строительных отходов, была задержана, в отношении нарушителей возбуждено административное делопроизводство», - сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

Он отметил, что в ближайшее время будет проведено маркшейдерское исследование участка для определения площади и объема размещенных отходов и размера ущерба, нанесенного окружающей среде.