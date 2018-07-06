РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. В подмосковном Подольске депутаты поддержали инициативу Молодежного парламента об увеличении предельного возраста возможных кандидатов с 30 до 35 лет и обязательной прописке в горокруге, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Народные избранники 5 июля на 49-м заседании совета депутатов внесли изменения в решение от 26 мая 2016 года «О создании Молодежного парламента при Совете депутатов городского округа Подольск». Принципиальных изменений два – до 35 лет увеличен возраст возможных кандидатов в Молодежный парламент, также они должны постоянно проживать на территории округа», – говорится в сообщении.

В январе текущего года было принято решение направить на согласование в совет депутатов горокруга проект положения о парламенте с изменениями. До него молодежный парламент формировался конкурсной комиссией совета депутатов Подольска из кандидатов в возрасте от 17 до 30 лет включительно, проживающих на территории городского округа. Юные парламентарии предложили повысить возраст от 20 до 35 лет включительно.

В правила добавили, что членами молодежного парламента не могут быть лица, зарегистрированные не на территории Подольска. Правом выдвижения кандидатуры на должность председателя парламента скоро уже не сможет обладать глава горокруга, депутаты городского совета депутатов. При этом свою кандидатуру сможет предложить инициативная группа из пяти и более членов молодежного парламента. Также член молодежного парламента может входить только в одну инициативную группу.

По проекту молодежный парламент формируется теперь сроком не на два года, а на три. Он может являться юридическим лицом, которое имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Правоспособность молодежного парламента как юридического лица возникает с момента его государственной регистрации. Планируется, что зампред молодежного парламента по поручению председателя сможет представлять организацию в молодежном парламенте Подмосковья.