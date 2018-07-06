РИАМО - 6 июл. Власти Москвы предложили организаторам митинга против повышения пенсионного возраста провести мероприятие на улице Перерва в Люблине или в парке «Сокольники», однако организаторы отказались от мероприятий на этих площадках, сообщил в пятницу РИАМО сотрудник пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

«Была подана заявка, организаторы хотели провести митинг на проспекте Академика Сахарова или на Суворовской площади с участием до 30 тысяч человек. Несмотря на необходимость обеспечения беспрецедентных мер безопасности в связи с чемпионатом мира, власти Москвы пошли навстречу и согласовали, но предложили свои варианты – это улица Перерва в Люблине и парк «Сокольники», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что организаторы отказались проводить митинг против повышения пенсионного возраста на предложенных площадках.

«Организаторы, наверное, отдают себе отчет в том, что у нас в центре Москвы сейчас мероприятия провести практически невозможно в связи с действием 202 указа президента. Учитывая, что организаторы готовы провести только митинг, мы считаем, что проведение данного мероприятия в этот период возможно только в парке «Сокольники», - добавил собеседник агентства.

Россиян ждет повышение пенсионного возраста – с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. Изменение пенсионного законодательства будет поэтапным и начнется с 2019 года.

Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.