РИАМО - 6 июл. С вечера пятницы западный вестибюль станции метро «Новогиреево» закроется на вход и выход до 9 июля, это связано с ремонтом в пассажирской зоне, граждан просят учитывать эту информацию при планировании своих поездок, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Московский метрополитен».

«С 6 июля для проведения ремонта в пассажирской зоне будет изменен режим работы западного вестибюля станции «Новогиреево» (выход на 5-й проспект Новогиреева). С 6 июля с 23:00 до открытия метрополитена в понедельник, 9 июля, вестибюль будет закрыт для входа на станцию и выхода в город. Такие же ограничения будут действовать с 13 по 16 июля», – говорится в сообщении.

Ежедневно с 9 по 12 июля с 23:00 до открытия метрополитена на следующий день западный вестибюль станции «Новогиреево» будет закрываться на вход и выход. Аналогичный режим работы станции будет действовать с 16 по 19 июля.

Для ремонта специально были выбраны вечерние часы в будние дни, а также выходные, когда пассажиропоток на станции минимальный.

Станция «Новогиреево» останется доступной для пассажиров в период временных ограничений. Для входа и выхода будет использоваться восточный вестибюль станции «Новогиреево».