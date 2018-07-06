РИАМО - 6 июл. После матча между командами России и Хорватии 7 июля в центре столицы перекроют несколько улиц на время гуляний болельщиков, автомобилистам рекомендовали выбирать пути объезда, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Московский метрополитен, МЦК, шаттлы до фанфестов и 45 маршрутов наземного транспорта продлят работу в день матча 7 июля, в котором команда России встретится со сборной Хорватии. Все станции метро и МЦК будут открыты для пассажиров на вход до трех часов ночи. На время отъезда болельщиков с фанфестов и гуляний в центре Москвы будет перекрыт ряд улиц в ЦАО», - говорится в сообщении.

Седьмого июля с 23:00 и на время гуляний болельщиков будут перекрыты улицы в центре Москвы. Нельзя будет проехать по улицам - Тверская от Бульварного кольца, Моховая от Большой Никитской, Охотный Ряд, Театральный проезд до Неглинной, Ильинка и Варварка. Также возможны дополнительные ограничения сотрудниками ГИБДД.

В связи с этим, в ведомстве порекомендовали выбирать пути объезда и по возможности пользоваться городским транспортом.

«Понимая, насколько важен этот матч (игра сборной России с Хорватией – ред.) для болельщиков, мы оперативно продлеваем работу метро, МЦК, бесплатных шаттлов S2, S3, S8 и 45 маршрутов наземного транспорта в районе фанфестов, чтобы все могли комфортно уехать после игры», – отметил заместитель мэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Значимый для России матч начнется в 21:00 на стадионе «Фишт» в Сочи. Болельщики, находящиеся в этот день в Москве, смогут посмотреть его в двух фан-зонах – на Воробьевых горах и рядом со стадионом «Спартак».

Возможны изменения режима работы станций, расположенных возле фанфестов: «Университет», «Ломоносовский проспект», «Воробьевы горы», а также «Спартак» и «Тушинская».

За время проведения чемпионата мира по футболу работу транспорта продлят уже в четвертый раз. Аналогичный режим работы транспорта будет действовать в ночь с 11 июля на 12 июля.

Матч 1/4 финала Россия – Хорватия начнется 7 июля в 21:00.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.