РИАМО - 6 июл. Стационары и поликлиники Подмосковья в полном объеме получают расходные материалы и медикаменты, сейчас министерство здравоохранения Московской области проводит работу по погашению кредиторской задолженности в медучреждениях, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ведомства.

Ранее жители Люберец в соцсетях пожаловались на отсутствие в Люберецкой районной больнице медикаментов и бинтов.

«В настоящее время в стационары и поликлиники осуществляется поставка расходных материалов и медикаментов. Медицинская помощь пациентам оказывается в полном объеме», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в настоящее время министерство здравоохранения Московской области проводит работу по погашению кредиторской задолженности в медицинских учреждениях.