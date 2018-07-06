РИАМО - 6 июл. Футбольный клуб «Спартак» подписал трудовой договор с 24-летним полузащитником Александром Ташаевым, сообщается на сайте клуба.

Ташаев родился 23 июня 1994 года в Москве. С 2011 года выступал за дубль московского «Динамо», а с 2014-го — за основной состав бело-голубых. За это время провел 79 матчей и забил 9 мячей.

«В нашей команде новобранец будет выходить на поле под 88-м номером. Добро пожаловать в «Спартак», - говорится в сообщении.