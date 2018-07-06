РИАМО - 6 июл. Иностранные болельщики чемпионата мира по футболу из всех блюд больше всего полюбили окрошку, при этом Москва сама себя обеспечивает на 1% картофелем, на 2% различными овощными культурами и на 6% молоком, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.

«Любимым блюдом всех иностранных болельщиков стала окрошка, которая состоит в большинстве своем из овощей. По большому счету, в наших ресторанах и на столах москвичей ежедневно появляются и фрукты, и овощи более чем из 50 регионов Российской Федерации, в том числе есть овощная продукция из Москвы», - сказал Немерюк в интервью телеканалу «Москва 24».

Он добавил, что Москва сама себя обеспечивает на 1% картофелем, на 2% различными овощными культурами и на 6% молоком. На территориях Троицкого и Новомосковского округов работают сельские и фермерские хозяйства, которые занимаются товарным производством. Количество занятых в сфере производства сельхозпродукции в Москве — более 10 тысяч человек.

«Мы постарались сохранить тот объем поддержки, который был у этих предприятий до того момента, как они стали территорией Москвы. Эти предприятия работают далеко не первый год. Буквально 6 лет, как Москва увеличилась в своей территории. В том числе у нас появились свои сельхозтоваропроизводители, объем субсидий превышает 100 миллионов рублей в год по разным видам поддержки - восемь направлений», - отметил Немерюк.

В 2019-2021 годах фермерам новой Москвы в два раза увеличат субсидии. Сегодня на территории ТиНАО действуют порядка 650 товаропроизводителей, в том числе фермерские и подсобные хозяйства.