РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 июл. Недочеты в реабилитации реки Пехорка и ее притока Малашки в Балашихе устранят до 15 июля, сообщил заместитель главы горокруга Дмитрий Варнавский.

В пятницу Варнавский встретился с жителями и представителями подрядной организации в микрорайоне Никольско-Трубецкое.

«Сегодня (6 июля – ред.) у нас стоит вопрос по очистке реки Малашка и Пехорка. Вместе с подрядчиком и с жителями посмотрели те недочеты по первому этапу реабилитации, которые подрядчик обещает устранить до 15 июля в рамках гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом», – сказал Варнавский.

Он добавил, что администрация Балашихи будет контролировать ход работ совместно с рабочей группой из активных жителей и представителей городской Общественной палаты.

Во время проведения первого этапа экологической реабилитации реки Пехорки и ее притока Малашки рабочие вручную извлекали из реки и складировали на берегу мусор и ветки. Жители выразили свою обеспокоенность этим, и попросили убрать скопившиеся отходы, сравнять берег и сделать спуск к реке более пологим.

Представитель подрядной организации Максим Николаев, пояснил, что рабочие уже приступили к устранению недочетов.

«После весенних паводков были намывы, уровень воды упал. В рамках гарантийных работ мы проводим расчистку реки от древесных остатков и восстанавливаем берега, которые были размыты после паводкового периода. В работах задействованы до 60 человек и техника для подравнивания берегов», – пояснил Николаев.